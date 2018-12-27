В сети появилась онлайн-карта перехода приходов из Московского патриархата в ПЦУ

Фото: коллаж РБК-Украина

Уже 22 парафии, которые ранее находились под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата, присоединились к Православной церкви Украины. К ПЦУ присоединился и еще один приход старообрядцев. Об этом журналист Дмитрий Десятерик сообщил в Facebook.

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Эти данные он привел, исходя из онлайн-карты перехода парафий из Московского патриархата в ПЦУ.

Патриарх Филарет (Денисенко), бывший предстоятель Украинской православной церкви, подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви.