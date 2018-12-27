Филарет рассказал об этапах создания ПЦУ

Патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви. Фото - РБК

Патриарх Филарет (Денисенко), бывший предстоятель Украинской православной церкви, подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви.

Священнослужитель отметил эпохальное значение создания ПЦУ и сравнил процесс ее утверждения с событиями Второй мировой войны, сообщает "Эспрессо ТВ".

Филарет отметил, что еще при СССР с началом перестройки при Горбачеве он поднял на Соборе вопрос о расширении прав Украинской церкви. Тогда им удалось получить право на самостоятельность и независимость в управлении.

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После 1991 года, уже в независимой Украине, Филарет пришел к мысли о необходимости полной автокефалии и полной независимости от Москвы и от русской церкви.

"И тогда я созвал Собор, Поместный Собор - не только епископы, но и духовенство и миряне. И мы единодушно провозгласили и каждый подписал, что требует автокефалии для Украинской церкви", - сказал он.

Филарет добавил, что с тех пор начались на него гонения, и до сих пор его пытаются с того пути сбросить. А борьба за автокефалию продолжалась более четверти века, и хотя мало кто верил в успех, он был убежден, что цель достижима. Патриарх отметил, что за успех прежде всего надо благодарить Бога.

"Вот мы два десятилетия боролись за признание, а потом Господь создал такие условия, что другого пути нет - ни у Константинопольского патриархата, ни в нашей власти", - рассказал он.

Среди таких условий Филарет назвал созванный собор Вселенским патриархом, который Москва проигнорировала, что побудило патриарха Варфоломея обратить внимание на Украинскую церковь. Также он отметил начало российской военной агрессии и интервенции в Украину.

"И президент увидел, какую роль сыграла церковь. Она помогла армии, вдохновила ее защищать украинскую землю. Президент подключился к процессу признания единственной в Украине православной церкви и приложил свои усилия, когда казалось, что уже никакого движения дальше не будет", - сказал Филарет.

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Он указал на то, что получение томоса об автокефалии будет иметь эпохальное значение не только для Украины, но и для всего мира. Заметил, что опускать руки на этом не надо, поскольку борьба не закончилась.

Также Филарет сообщил своим архиереям и духовенству о процессе утверждения ПЦУ, что "это победа под Сталинградом, но в Берлин еще далеко. Еще будет Курская дуга".

Так, священнослужитель отметил о серьезной проблеме коррупции в Украине, которую до сих пор не удается победить.

Константинопольский патриархат на синоде в Стамбул 29 ноября подтвердил предоставления автокефалии Поместной православной церкви Украины. Вселенская церковь начала писать устав новой украинской. В основу лег утвержден текст томоса - документа, подтверждающего автокефалию. Его вручат предстоятелю независимой Украинской православной церкви Епифанию 6 января в Стамбуле.