В сети "Киевстар" произошел сбой

В работе мобильного оператора "Киевстар" утром 3 февраля произошел сбой.

Пользователи из разных городов Украины не могут совершать звонки и проверить остаток на счете, сообщает Gazeta.ua.

При попытке совершить звонок абоненту сообщают, что на счету недостаточно средств. Проверить состояние счета с помощью кода * 111# также не удается.

В то же время мобильный интернет работает. Компания в комментариях в Facebook подтвердила, что абоненты наблюдают сложности во время совершения звонков. Там сообщили, что специалисты работают над решением вопроса.

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Пользователи "Киевстар" жалуются также на списание денег со счета. Сперва поступает сообщение о необходимости пополнить счет, после чего деньги исчезают.

Не работает и сайт личного кабинета "Мій Київстар".

По состоянию на 10:30 компания официально не сообщила о сбое в работе сети ни на одном из своих ресурсов.

4 января в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, который затронул несколько стран. С проблемами столкнулись жители Украины, России, Швейцарии и Германии.