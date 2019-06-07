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пятница, 07 июня 2019 12:16

В семье, которую подозревают в торговле детьми, при странных обстоятельствах умер ребенок

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В семье, которую подозревают в торговле детьми, при странных обстоятельствах умер ребенок
Детей семьи Сусляков вернули в Украину Фото: ua.112.ua

В семье Сусляков умер ребенок, когда они жили в России. Эту семью подозревают в торговле детьми, но не могут провести эксгумацию для проверки причин смерти. Родители только предоставили все документы по захоронение ребенка.

Об этом заявил Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам детей. Он в Грузии договорился о передаче детей в Украину.

"Больше всего удивил факт рождения семерых детей суррогатными матерями в течение одного года, вызывает подозрение в торговле детьми. По возвращении десяти детей из Грузии в Украину они должны жить в одной семье, чтобы не чувствовать себя разделенными. Выражаем благодарность грузинской стороне за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена ​​полная возможность общения с детьми", - отметил Кулеба.

Сейчас дети находятся в тяжелом психическом состоянии и нуждаются в реабилитации.

Сегодня утром, 7 июня, дети должны были уехать в Хмельницкой области. Расходы, связанные с возвращением детей в Украину, возьмет на себя Государственное управление делами Украины.

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Напомним, в конце мая 2019-го сообщалось, что в Грузии задержали многодетную мать из Украины, которую подозревают в торговле детьми. В апреле текущего года женщину задержала полиция Грузии, куда она прилетела рейсом Москва - Тбилиси вместе с 10-ю несовершеннолетними детьми. В полиции вызвала подозрение дата рождения 4-х детей - 2017 год.

Позже в МВД Грузии объяснили, что дело содержит признаки торговли людьми. Полиция приступила к расследованию инцидента. Отмечалось, что 7 из 10-ти детей были рождены суррогатными матерями. Правоохранители Грузии получили информацию, что дети находятся в двух приемных семьях. В каждой из семей было по 5 детей.

Муж женщины Юлии Сусляк утверждает, что жену держат в невыносимых условиях.

Арестована в Грузии украинка Юлия Сусляк, которую обвиняют в продаже собственных детей, жалуется на плохие условия содержания.

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07
июня

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