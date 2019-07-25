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В СБУ объяснили, почему отпустили российских моряков

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В СБУ объяснили, почему отпустили российских моряков
Почему отпустили экипаж танкера NEYMA. Фото: KP.UA

Экипаж российского танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания в СБУ не было.

В ведомстве подчеркнули, что Украина является правовым государством, которое добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, которые находились на борту не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. Придерживаясь украинских законов, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлено беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям ", - говорится в сообщении.

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24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по телефону международной информационной системы идентифицировали как уже танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018. СБУ задержала экипаж судна, однако впоследствии отпустила.

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