В СБУ новые назначения: назвали имена

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Службы безопасности Украины, а также начальников управлений СБУ в двух областях.
Об этом говорится в соответствующих указах от 1 июля, которые опубликовали на сайте президента.
Так, заместителем руководителя СБУ стал Дмитрий Нескоромный. Начальником управления СБУ во Львовской области назначили Александра Бондарука, а начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области - Ивана Рудницкого.
Как отмечается, полковник Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров". В феврале 2017-го был уволен с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
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Александр Бондарук 2014-го несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника управления СБУ во Львовской области.
Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Кировоградской и Днепропетровской областных государственных администраций. Соответствующие указы президента есть на его сайте.
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