В России разрешили увольнять больных коронавирусом медиков

В России издали приказ, который разрешает увольнять больных коронавирусом медиков. Фото: pixabay.com

В российском Кемерово главврач областной клинической больницы им. Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, согласно которому инфицирование Covid-19 расценивается как дисциплинарный проступок.

По сообщению "МБХ медиа", Ликстанов приказал в случае выявления инфицирования сотрудника применять к нему "дисциплинарное взыскание в соответствии со статьями 192 и 193 Трудового кодекса". За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право сделать сотруднику замечание, выговор или уволить его.

Приказ касался сотрудников, работающих удаленно.

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Позже издание со ссылкой на пресс-службу Минздрава Кемеровской области проинформировало, что скандальный приказ отменен, а инициатору увольнения больных медиков Ликстанову будет вынесено дисциплинарное взыскание.

В России количество инфицированных Covid-19 стремительно растет. На 10 мая зафиксировано почти 200 тыс. больных.