В России количество инфицированных Covid-19 стремительно растет

В России почти 200 тысяч инфицированных. Фото: Reuters

В России диагностировали почти 200 000 случаев Covid-19.

"По состоянию на 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли", сообщает центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

За последние сутки в России на коронавирус заболело более 10 000 человек. 104 человека умерли.

Россия вышла на пятое место по количеству больных Covid-19.

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В мире с 4085276 случаев заболевания коронавирусом 1427017 человек выздоровели и 279502 умерли.