В России количество инфицированных Covid-19 стремительно растет

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4113
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 576
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3033
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2457
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
3
8
8
16
8
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Видео
Все видео
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 576
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3033
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1764
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1224
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3816
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 405
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 04:35

В России количество инфицированных Covid-19 стремительно растет

  Комментировать
В России количество инфицированных Covid-19 стремительно растет
В России почти 200 тысяч инфицированных. Фото: Reuters

В России диагностировали почти 200 000 случаев Covid-19.

"По состоянию на 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли", сообщает центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

За последние сутки в России на коронавирус заболело более 10 000 человек. 104 человека умерли.

Россия вышла на пятое место по количеству больных Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве горела больница с больными на коронавирус: есть погибший

В мире с 4085276 случаев заболевания коронавирусом 1427017 человек выздоровели и 279502 умерли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России количество инфицированных Covid-19 стремительно растет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 21123
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 15561
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 12996
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 4 Просмотров: 8775
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 6876
Мир
На месте памятника советскому военачальнику установили унитаз
На месте памятника советскому военачальнику установили унитаз Просмотров: 792
Грузия выдвинула Украине требование относительно Саакашвили
Грузия выдвинула Украине требование относительно Саакашвили Просмотров: 729
Бывшая руководительница МИД Австрии будет писать колонки для Russia Today
Бывшая руководительница МИД Австрии будет писать колонки для Russia Today Просмотров: 216
В Москве горела больница с больными на коронавирус: есть погибший
В Москве горела больница с больными на коронавирус: есть погибший Просмотров: 558
Украинский посол рассказал о роли Меркель в сдерживании Путина
Украинский посол рассказал о роли Меркель в сдерживании Путина Просмотров: 558
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
2
Зеленский прибыл на границу с Россией
2
Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины
Голосов: 55
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua