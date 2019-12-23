В России опровергли подписание контрактов с Украиной о прямых поставках газа

Украина и Россия не подписывали контракты о прямых поставках газа. Фото: Censor.net

Украина и Россия не заключали контракты для прямых поставок газа.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того как все вопросы (связанные с транзитом) будет урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал он.

Козак добавил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

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"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, кроме договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - подчеркнул он.

В правительства появилась возможность снизить цифру в украинском платежках за газ и отопление. Это стало возможно, потому что Украина и Россия договорились за транзит газа без роста цены.