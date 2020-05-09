В России коронавирус бьет рекорды

В России зарегистрировали почти 165 тыс. Случаев заболевания COVID-19. Фото: Reuters

В России зарегистрировали почти 165 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в настоящее время общее количество заболевших достигло 164 933 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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За последние сутки зафиксировали почти 11 тыс. Новых случаев.

Количество лиц, выздоровели -31 916. 5308 из них - за последние сутки, это самый высокий показатель с начала эпидемии. 1827 умерли.

Более 123 тыс. Выявленных случаев было зарегистрировано в Москве и Московской области.

По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, в городе может быть около 300 тыс. Больных.

В связи с пандемию 9 мая в городах России отменили мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Однако в больших городах проходят авиапарада.

В белорусском Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад к 75-летию Победы над нацизмом. Как отмечается, Беларусь стала единственной страной на континенте, не отменила массовые мероприятия по случаю юбилейной даты окончания Второй мировой войны в Европе.