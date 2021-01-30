В рамках эпидемиологических мероприятий Франция закрывает ТЦ

Владельцам бизнесов обещают поддержку в связи с потерей прибыли. Фото: pexels-anna-shvets

С 31 января французское правительство возвращает запрет на работу крупных торговых центров. Все из Cоvid-19. Закрыться придется непродуктовым торговым центрам площадью более 20 тыс. квадратных метров.

Об этом объявил премьер Жан Кастекс, пишет France Bleu.

Мелкие магазины обязаны контролировать количество посетителей.

Таким образом власти пытаются предотвратить большие скопления людей. Такие неоднократно происходило прошлыми неделями, когда магазины объявляли акции и скидки. Возможно, это решение поможет избежать жестокого локдауну в стране.

Владельцам бизнеса обещают поддержку в связи с потерей прибыли.

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С 30 января и до 17 февраля Германия запретила въезд из стран, где распространены мутировавшие штаммы вируса. Список насчитывает 160 стран.