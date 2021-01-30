Германия обновила правила въезда для иностранцев

Исключением станут граждане, имеющие право на проживание в Германии, а также транзитные пассажиры. Фото: Ingo Joseph from Pexels

С 30 января и до 17 февраля Германия запретила въезд из стран, где распространены мутировавшие штаммы вируса. Список насчитывает 160 стран.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

От путешественников из этих стран требуют пройти тест на наличие коронавируса не позднее, чем через 48 часов после прибытия, а также отбыть 10-дневный карантин. Самоизоляцию можно завершить и на пятый день после повторного отрицательного теста.

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Общий запрет будет действовать на въезд в Германию из Британии, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. С 31 января в список добавят Лесото и Есватини. Ограничения касаются прибытия всеми видами транспорта. Запрет не коснется перевозки медицинского персонала, немедленных медицинских поставок и тех, кто путешествует "по неотложным гуманитарным причинам".

Исключением станут также и граждане, имеющие право на проживание в Германии, а также транзитные пассажиры.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны. Въезд в такие страны предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Сейчас в списке ведомства уже 74 страны.