В Раде создали закон для таксистов

Таксисты должны получить лицензию на перевозку. Фото: kafanews.com

В Украине планируют вывести из тени такси-бизнес и сделать перевозки более безопасными.

Соответствующий законопроект под номером 10404 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Авторы предлагают считать перевозки услугой такси, только если авто имеет фонарь с характерной пометкой и надписями "Такси" на бортах. Кроме того, транспорт должен быть оборудован таксометром - механическим, электронным или как приложение в смартфоне.

Еще одна предлагаемая категория перевозок в легковушках - авто на заказ. Такие машины не будут оснащаться соответствующими атрибутами, но и пользоваться стоянками для такси не смогут. За это наложат штраф 5,1 тыс. грн.

При этом оба вида деятельности, по законопроекту, подлежать лицензированию. Чтобы ее получить, нужно оформлять статус предпринимателя и платить налоги. За перевозку без лицензий - штраф до 34 тыс. грн.

Все такси и перевозчики на легковых авто вынуждены покупать страховку от несчастных случаев для пассажиров. Иначе предусмотрен штраф.

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Изменения предусмотрены и для диспетчерских служб. Им необходимо становиться на учет в реестре ИДС (информационно-диспетчерских служб). За отсутствие регистрации придется заплатить 68 тыс грн.

Согласно законопроекту, пассажир сам сможет проверить, имеет ли лицензию перевозчик. Для этого у таксистов должны быть все разрешительные документы, страховые полисы, договор с диспетчерской службой, информация о перевозчике и водителя и сведения о тарифах.

Требовать оплату в большем размере, чем указанный в тарифах, водителям запрещено.

Сервис заказа такси Uber начал блокировать пользователей, рейтинг которых ниже среднего. Сегодня такое нововведение действует в США и Канаде. Сервис заверил, что сначала пользователь получит соответствующее сообщение, что его планируют заблокировать. Это делают для того, чтобы пассажир смог повысить рейтинг и в дальнейшем пользовался сервисом.