В Раде создали закон для таксистов

 
Ексклюзивы
1/5
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 198
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 576
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1836
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1936
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5094
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 261
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2952
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1980
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1782
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3601
Фото
Все фото
6
17
7
8
11
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Людей множество: как отдыхают в Шацке
Людей множество: как отдыхают в Шацке
Показали сакральные мощи единства природы и человека
Показали сакральные мощи единства природы и человека
Видео
Все видео
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
На пляже в Одессе обнаружили опасность
На пляже в Одессе обнаружили опасность
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1350
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 558
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1773
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1764
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2295
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 423
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 14:42

В Раде создали закон для таксистов

  Комментировать
В Раде создали закон для таксистов
Таксисты должны получить лицензию на перевозку. Фото: kafanews.com

В Украине планируют вывести из тени такси-бизнес и сделать перевозки более безопасными.

Соответствующий законопроект под номером 10404 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Авторы предлагают считать перевозки услугой такси, только если авто имеет фонарь с характерной пометкой и надписями "Такси" на бортах. Кроме того, транспорт должен быть оборудован таксометром - механическим, электронным или как приложение в смартфоне.

Еще одна предлагаемая категория перевозок в легковушках - авто на заказ. Такие машины не будут оснащаться соответствующими атрибутами, но и пользоваться стоянками для такси не смогут. За это наложат штраф 5,1 тыс. грн.

При этом оба вида деятельности, по законопроекту, подлежать лицензированию. Чтобы ее получить, нужно оформлять статус предпринимателя и платить налоги. За перевозку без лицензий - штраф до 34 тыс. грн.

Все такси и перевозчики на легковых авто вынуждены покупать страховку от несчастных случаев для пассажиров. Иначе предусмотрен штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчина сел в такси и пропал

Изменения предусмотрены и для диспетчерских служб. Им необходимо становиться на учет в реестре ИДС (информационно-диспетчерских служб). За отсутствие регистрации придется заплатить 68 тыс грн.

Согласно законопроекту, пассажир сам сможет проверить, имеет ли лицензию перевозчик. Для этого у таксистов должны быть все разрешительные документы, страховые полисы, договор с диспетчерской службой, информация о перевозчике и водителя и сведения о тарифах.

Требовать оплату в большем размере, чем указанный в тарифах, водителям запрещено.

Сервис заказа такси Uber начал блокировать пользователей, рейтинг которых ниже среднего.

Сегодня такое нововведение действует в США и Канаде. Сервис заверил, что сначала пользователь получит соответствующее сообщение, что его планируют заблокировать. Это делают для того, чтобы пассажир смог повысить рейтинг и в дальнейшем пользовался сервисом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раде создали закон для таксистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину

Вернули украинские земли

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 36224
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 35325
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 16434
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 15741
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 15480
Общество
Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского
Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского
 Просмотров: 189
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
 1 Просмотров: 207
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
 2 Просмотров: 981
Погода на выходные: праздник Ивана будет дождливым
Погода на выходные: праздник Ивана будет дождливым Просмотров: 207
Гладковський будет руководить корпорацией "Богдан"
Гладковський будет руководить корпорацией "Богдан" Просмотров: 909
Больше всего комментируют
15
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
12
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
5
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Голосов: 41152
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua