В Раде предлагают заслушать текущее состояние дел Майдана

В Раде предлагают заслушать состояние дел Майдана. Фото: politeka

В Верховной Раде Украины предлагают провести отдельное внеочередное заседание, чтобы заслушать текущее состояние расследований дел Майдана.

Об этом в сессионном зале заявила заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк, передает УНН со ссылкой на собственного корреспондента.

"Необходимо завершить расследование всех дел, виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса быть привлеченными к ответственности", - сказала Кондратюк.

По ее словам, дальнейшее промедление по делам Майдана недопустимо.

"Я поддерживаю решение и внеочередное отдельное заседание ВРУ, на котором следует принять специальное заявление по шестой годовщине Революции достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования дел Майдана", - отметила Кондратюк.

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Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега". Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года.