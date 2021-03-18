В работе Wikipedia и Telegram произошли сбои

В работе Telegram и Wikipedia произошли масштабные сбои.
Проблемы наблюдались в Украине и других европейских странах. Об этом сообщает Downdetector.
Так, при запросе к сайту Wikipedia не происходило подключения.
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Также проблемы наблюдались и в работе мессенджера Telegram. О сбоях в приложении сообщали пользователи из разных украинских городов и других стран.
17 марта произошел сбой в работе поисковой системы и сервисов Google. Не работал также сервис электронной почты Gmail, попытка соединиться заканчивалась разрывом.
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