В Притулы родился третий ребенок

Телеведущий и политик Сергей Притула в третий раз стал отцом.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото с новорожденной дочкой.
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"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания. Братик и сестричка очень ждали тебя.
Мы с мамой, благодарим Бога за тебя. Добро пожаловать в семью и в океан любви", - написал политик.
Певица 34-летняя Анастасия Приходько, которая в апреле сообщила, что стала матерью в третий раз, поделилась с фанатами откровенной фотографией. Она продемонстрировала фигуру после родов и написала, что не стесняется быть настоящей.
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