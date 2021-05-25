В Притулы родился третий ребенок

Притула в третий раз стал отцом. Фото: facebook.com

Телеведущий и политик Сергей Притула в третий раз стал отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото с новорожденной дочкой.

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"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания. Братик и сестричка очень ждали тебя.

Мы с мамой, благодарим Бога за тебя. Добро пожаловать в семью и в океан любви", - написал политик.

Певица 34-летняя Анастасия Приходько, которая в апреле сообщила, что стала матерью в третий раз, поделилась с фанатами откровенной фотографией. Она продемонстрировала фигуру после родов и написала, что не стесняется быть настоящей.