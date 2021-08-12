В Припяти откроют кафе и автостанцию

В кафе "Припять" восстановят витражи. Фото: tripadvisor.ru

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов планирует открыть три туристических объекта в Чернобыльской зоне отчуждения. В частности, в Припяти восстановят кафе "Припять", автовокзал и 16-этажку.

В этом году разработают проект, а в следующем начнут строительные и ремонтные работы.

В кафе восстановят витражи, в 16-этажке сделают музей в квартире пожарного лейтенанта Владимира Правика, чья бригада первой прибыла на ЧАЭС после аварии. На крыше дома планируют оборудовать смотровую площадку.

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Также в этом году должны подготовить проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы въезжают в зону отчуждения.

На все выделили 30 млн грн. Работы на трех объектах должны завершить в 2022 году.

29 июля в обращение выпустят новую монету номиналом 5 грн. Выйдет тиражом 20 тыс. Этим начинается ряд монет под названием "Чернобыль. Возрождение". Монету изготовили из сплава меди, никеля и цинка. На аверсе изобразили номинал 5 грн. В центре - международный знак "Радиационная угроза". Вокруг него животные, популяции которых развиваются в зоне отчуждения 30 км: аист черный, лошадь Пржевальского, рысь, зубр, лось, бурый медведь. На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили лошадь Пржевальского.