В Приднестровье заметили активность армии РФ - Nexta

Возле Тирасполя заметили колонну БТРов. Фото: Nexta

В Приднестровье заметили рост активности российских войск.

Передвижения колонны бронетранспортеров зафиксировали в Тирасполе, в 13 км от границы с Украиной, сообщил Telegram канал Nexta.

Официально в непризнанной ПМР находится 1,7 тыс. Военных РФ. Реальное количество контингента неизвестна.

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"Несмотря на малую площадь и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10-15 км вдоль молдавско-украинской границы. Это идеальный плацдарм для неожиданного наступления в тыл украинской армии", - говорится в сообщении.

9 апреля вооруженные формирования РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тиши. Среди них 6 обстрелов и дистанционное минирование минами ПОМ-2. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение.