В правительстве рассказали, сколько украинки должны рожать детей

Украинки должны рожать по 4 ребенка, чтобы численность населения возросла до 52 млн. Фото УНИАН.

Украинцев снова должно стать 52 миллиона. Такую цель поставили перед собой в правительстве в 2018 году. Для ее достижения ввели программу рождаемости и поддержки семей.

Однако она не дала никаких результатов. По итогам последнего года рождаемость сократилась на 28 000 младенцев, передает ТСН.

Новации в виде пакета малыша и муниципальной няни не повлекли всплеска рождаемости. За годы независимости население уменьшилось 10 млн. Сейчас, по разным подсчетам Украинской только, 42 миллиона.

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Потеря сопоставима с количеством населения стран, как Греция, Швеция или Португалия. По неофициальной информации, еще несколько миллионов человек работают за границей. Поэтому в Украине постоянно проживает где около 35 млн реального населения.

Часть населения исповедует идеологию чайлдфри - добровольного отказ от возможности завести детей.

Еще одна составляющая демографических проблем - уменьшение количества женщин репродуктивного возраста. Это последствия кризиса 1990-х. Тогда рождаемость так же стремительно падала.

"Их просто численно меньше. И им, соответственно, надо больше рожать", - объясняет ведущий научный сотрудник института демографии и социальных исследований

Чтобы 52 миллиона снова стали реальными хотя бы до конца 2030-х годов, каждая женщина должна рожать по четыре ребенка.И это учитывая оккупированные территории, в частности Крым.

Согласно данным Всемирного банка, в 2018 году денежные переводы работающих за рубежом украинский на родину выросли на 35% и составили 13,8% ВВП Украины. Судя по таким данным количество украинских работников за границей может составлять около 6 млн.