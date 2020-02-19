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среда, 19 февраля 2020 19:02

В правительстве приняли важные изменения относительно социального жилья: подробности

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В правительстве приняли важные изменения относительно социального жилья: подробности
Правительство сделало социальное жилье более доступным. Фото: 24 Канал

Кабинет министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа.

Вносятся изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья. Согласно действующим нормам, эта величина определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Сейчас мониторинг данных показывает существенную разницу в цене аренды койко-места в общежитии (570 грн) и комнаты/квартиры (от 3000 и 5900 грн соответственно).

Таким образом, при доходе в размере минимальной зарплаты (4723 грн) или минимальной пенсии (1638 грн) при определении опосредованной стоимости аренды на основании данных относительно квадратного метра комнаты в общежитии такие лица лишены права стать на социальный квартирный учет. Одновременно их доход не позволяет арендовать комнату/квартиру или дом.

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Теперь лица, нуждающиеся в социальной защите и имеют недостаточный для приобретения или аренды жилья доход, смогут стать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье.

Изменения коснутся тех, для кого социальное жилье является единственным местом проживания и чей среднемесячный доход ниже величины опосредованной стоимости аренды жилья и прожиточного минимума. В основном это дети-сироты; лица с инвалидностью; люди, чье жилье признано непригодным для проживания; многодетные семьи и молодежи; пенсионеры; переселенцы, чье жилье разрушено в результате вооруженной агрессии России.

Около 300 семей переселенцев из Донбасса и Крыма, а также участников боевых действий, приобрели квартиры при частично госуда рственном финансировании. Однако, если военные могут рассчитывать на квадратные метры даже бесплатно, то внутренне перемещенным лицам остается надеяться на единую социальную программу.

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