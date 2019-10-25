В правительстве придумали, как бороться с поджигателями сухого листья

Оржель призвал украинцев не сжигать опавшие листья и обращаться в полицию, если станут свидетелями сжигания листьев. Фото: tv5.zp.ua

Чтобы люди меньше жгли опавшие листья, в Министерстве энергетики и защити окружающей среды предлагают власти на местах организовать сбор листьев от людей и по населенным пунктам.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"А органы местного самоуправления призываем организовать сбор опавших листьев от людей и по населенным пунктам и безопасно его утилизировать. Листья - это органический продукт, который может стать отличным удобрением для почвы", - сообщил Оржель.

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Министр отметил, что при сжигании опавших листьев в воздух выделяются вредные вещества, например диоксин и угарный газ. Они могут вызвать у человека онкозаболевания и проблемы с сердцем.

Оржель призвал украинцев не жечь опавшие листья и обращаться в полицию, если станут свидетелями сжигания листьев.

20 октября Украину накрыло облако угарного газа. Чад из углерода наблюдался над регионами от Киева до Одессы, от Винницы - до Харькова. Вероятнее всего причина большого выброса углерода - сжигание украинцами листья и остатков на полях.