"Сдать" соседа полиции: как заставить людей не сжигать опавшие листья

20 октября Украину накрыло облако угарного газа. Определили, что это была самая высокая концентрация углекислого газа в мире. Ее уровень можно было сравнить с промышленными районами Китая.

Чад из углерода наблюдался над регионами от Киева до Одессы, от Винницы - до Харькова. Вероятнее всего причина большого выброса углерода - сжигание украинцами листья и остатки на полях.

Автор: фото предоставлено Екатериной Оденюк Опасность сжигания опавших листьев: как убедить отказаться от этого

"Такой концентрации угарных газов не было на юге и западе Украины. Поэтому возникает вопрос или проблема только в сжигании стерни и листьев. Жгут везде же", - пишет эксперт с зеленых технологий Евгений Сойкин у Facebook. - Карта распространения угарных газов не совпадает с картой распространения тумана, который сам по себе не представляет опасности отравления. Гипотеза, что это палят стерню и листья разрушается фактом, что распространение угарного газа фактически останавливается на границе Киевской и Житомирской областей. Получается, что от Житомира до Львова листья и стерню не сжигают? Кроме того, отсутствие чрезмерного загрязнения над Одессой и Львовом нивелирует гипотезу о том, что это может быть следствие концентрации автомобилей".

Похоже, какие-то другие серьезные источники проблемы, или пока не установлено, или которые замалчиваются, отметил эксперт.

"Причиной высокого содержания угарного газа могло стать и то, что количество пожаров на открытых участках выросло на 50 процентов. Это связано с воспламенением больших территорий, чем планировалось при сжигании листьев, - объясняет председатель Украинской климатической сети Илья Еременко. - Сейчас за контроль качества воздуха отвечает министерство экологии. Надо средства, чтобы установить датчики, которые будут мониторить воздуха. Этого не делают. В стране есть тяжелая промышленность, которую контролирующие сами предприятия. Если будет внешний контроль воздуха, то можно будет очень быстро увидеть вред тех предприятий. Уже появляется общественная система мониторинга качества воздуха, когда общество само ее мониторит. Но те датчики охватывают значительно меньше показателей, в частности туда не входит углекислый газ".

Проблему сжигания листьев можно преодолеть. На это уйдет не один год, но людей можно убедить не сжигать опавшие листья.

Автор: фото предоставлено Екатериной Оденюк Опасность сжигания опавших листьев: как убедить отказаться от этого

Активист призвал "сдавать" соседей, которые сжигают листья

В приграничном городе Ямполь Винницкой каждый вечер жгут листья 15-30 человек. Их штрафуют.

"Город в пелене. Оно расположено в яме и все в тумане. Каждый вечер только в одной части города листьев или мусора сжигают 12-20 человек. На них управы нету. Когда весной все расцветает, мы гордимся, восхищаемся. А осенью все сжигаем. Какой-то абсурд", - говорит местный активист Анатолий Качур. Создал в городе челлендж "Сдай соседа, который сжигает листья". Публикует в Facebook фото и видео фактов сжигания листьев.

Пока на просьбу мужчины почти никто не откликнулся. Только одна девушка вызвала полицейских к своим соседям.

"Листья жгли двое врачей. Уважаемые в городе люди. Поссорились с ними и на этом все. Многие люди молчат. Маленький городок. Все друг друга знают. Со мной соседи перестали общаться, потому что выложил видео и фото в соцсеть как они жгли листья, - рассказывает Анатолий. - Многие додумываются выгребать листья за ворота на улицу и там сжигать. Вроде, не причём они. Другие плачут, что нет денег на вывоз. Но есть люди состоятельные, с машинами и прицепами и все равно палят. Штрафы никакие их не пугают".

Автор: фото предоставлено Екатериной Оденюк Опасность сжигания опавших листьев: как убедить отказаться от этого

Сейчас штраф за сжигание листьев для граждан составляет 340 до 1360 грн. Для должностных лиц - 850 до 1700 грн.

Советует давить на полицейских и контролировать их, чтобы составляли протоколы и выписывали штрафы. Люди сами это должны делать. Тогда начнут бояться сжигать, считает мужчина.

"Им объясняешь, что раком можно заболеть, а им все равно. Мы сидим в квартире на 3-м этаже и дышать нечем. Должны закрывать окна. А погулять по городу семьей даже речи нет. Невозможно быть на улице", - добавляет мужчина.

Автор: фото предоставлено Екатериной Оденюк Опасность сжигания опавших листьев: как убедить отказаться от этого

Преимущественно жгут листья утром и вечером.

"Над нашим домом уже который день висит дым от курения листьев, мусора и отходов. Люди бросают в куч с листьями и бытовые отходы, пластик, полиэтилен и оно горит черным дымом, который поднимается в воздух, - рассказывает ямпольчанка Екатерина Оденюк. - Делаю им замечание, а они говорят, мол жгли раньше и теперь будем так делать. Но это невыносимо, особенно утром. Дети идут в школу и когда спускаются с горы нечем дышать. Уже был прецедент, сын вернулся домой. Пошел в школу и на полпути начал кашлять, задыхаться. Попросил отца завезти в школу. Вся семья от этого постоянно кашляет. Бывает закашливается и отхаркивает серо-коричневую слизь. А утром, если открывал форточку на проветривание, то в носу ощущается запах гари".

Автор: фото предоставлено Екатериной Оденюк Опасность сжигания опавших листьев: как убедить отказаться от этого

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В городском совете говорят, вывозят листья, которые собирают по городу. Но если кто-то обратится, не откажут.

"Мы ежедневно вывозим по полтора-два прицепа листья из города. Мы им предоставили услугу специально для этого. Ставим на конкретной улице прицеп. В течение суток на него люди сбрасывают листья. Цена этого прицепа 518 гривен. Эту сумму разделяем на всех владельцев домов той улицы, где установлен прицеп. За две недели вывезли уже восемь, - говорит мэр города Ямполь Анатолий Юрченко. - На моей улице я и соседи складывают листья в компостную яму. Затем тот перегной используют на огороде или удобряют деревья и малину. Иметь такой перегной за счастье рыбакам. Червей тьма".

Проблему сжигания листьев надо поднимать на государственном уровне

"Есть пробелы в законодательстве, которые следует исправить. Полиция не всегда может составить протокол на поджигателя листья. Если человек пришел с граблями к горящей листве это не значит, что он его поджог. Нет доказательств. Это как с людьми, которые распивают алкогольные напитки в общественных местах. Две недели назад установили камеры видео-наблюдения. Участковый за неделю работы сем нарушителей привлек к ответственности за распитие алкоголя. Камеры подтвердили, что это именно они принесли бутылку и поставили на скамейку или под нее", - отмечает Юрченко.

Проблема в сознании людей

"Все дышат одним воздухом. Пока не осознают, что это общая болячка, ничего не изменится. Понадобится 5-10 лет, чтобы люди поняли, что сжигание листьев вредит. Мы меняемся, по-другому определяем ценности, тянемся к природе, поэтому рано или поздно дойдет, что так делать нельзя. К этому вопросу надо в комплексе подходить. Разъяснять. Повышение штрафов не поможет. Бабка со своей ментальностью и пенсией его не заплатит. Имели одну улицу в городе, на которую постоянно выезжала комиссия. Там в основном старшее поколение привыкло все сжигать. Договорились, что они в кучу будут высыпать листья и коммунальщики вывезут", - говорит мэр Ямполя.

Люди должны отвыкнуть от мысли "что люди скажут, если вызову полицию". Надо жаловаться и не бояться называть фамилию и быть свидетелем.

Как придумали в Виннице

В Виннице есть 4 предприятия которые могут вывезти опавшие листья жители города. В частном секторе еженедельно забирают от каждого двора по одному пакету мусора, емкостью 120 литров. Услуга бесплатная. Действует пятый год.

"За месяц забирают четыре раза. Обычно листья вывозят в течение двух месяцев и везут на Стадницкую свалку. Убирают листья, которые собрали люди под своими заборами. С деревьев во дворе листья жители должны высыпать в свою компостную яму. Но если есть возможность, то складируют в пакеты", - говорит заместитель директора Винницкой Ассоциации органов самоорганизации населения Инна Витенко.

С тлеющих листьев и травы, без доступа кислорода, выделяется бензопирен, который приводит к раковым заболеваниям. Кроме того, с дымом в воздух выпадают диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ`, пишет в "Фейсбуке" синоптик Наталья Диденко.

"Над Украиной преобладает антициклональний характер погоды. Это когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Картина выглядит грустной, если принимать во внимание сезон массового опадения листьев и огромные масштабы курения. Когда на пещерном уровне находится сознание многих граждан, почти полное отсутствие наказания за курение травы, бездействие соответствующих структур, - говорит Наталья Диденко. - Поэтому надо спасаться самим. Живу возле частного сектора и уже длительное время проветрить квартиру - проблема. Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально.

Наибольшая концентрация СО на Черниговщине, Киевщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине.

Как спасаться в условиях распространения дыма от сжигания листьев

При сжигании листьев и различного мусора рекомендуют не открывать окна и балконы. Делать влажную уборку квартиры. Дополнительно расставить по комнатам влажные полотенца, очиститель воздуха, расставить миски с водой. А пылесосить и заметать не стоит. Также важно откорректировать привычный распорядок дня.

Автор: фото предоставлено Екатериной Оденюк Опасность сжигания опавших листьев: как убедить отказаться от этого

1. Желательно промывать глаза. Особенно это касается тех, кто ходит в линзах. Зато нос стоит промывать раствором соли.

2. Пить побольше воды.

3. Утренние и вечерние пробежки отложить до лучших времен. Именно ночью и утром - наибольшая концентрация СО.

4. Принимать чаще душ, особенно после улицы.

5. В зоне задымленности опасно курить. Будете еще больше втягивать в себя вред.

6. Не следует использовать в комнате свечи, ароматизаторы.

7. Стоит временно отказаться от сбора грибов, которые очень любят аккумулировать на себе подобные вещи.

8. Избегать жарки блюд на кухне, чтобы не создавать дым.

"Когда Уинстон Черчилль чуть не потерял должность из-за антициклона, тумана и слабого ветра. В Лондоне Большой Смог так испортил воздуха из-за оседания дыма от угля, которым топили помещения, что это привело к экологической катастрофе. Погибло от 4 до 6 тысяч человек от заболевания дыхательных путей. Количество погибших заставило переосмыслить отношение к окружающей среде и загрязнения воздуха. Внедрили соответствующие экологические законы", сказала синоптик Наталья Диденко.

Метеорологи не подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Украине. Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В Киеве показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации.