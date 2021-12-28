В правительстве подсчитали, сколько украинцев подали заявку на "ковидную тысячу"

Две прививки от Covid-19 получили 13,4 млн украинцев. Фото:t.me/mintsyfra

В системе государственной программы "єПідтримка" зарегистрировали 5,5 млн заявок на получение выплаты за полную вакинацию от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

"На сегодняшний день уже более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "єПідтримка". Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках", - говорится в сообщении.

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С начала вакцинальной кампании две прививки от Covid-19 получили 13,4 млн человек.

1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19. За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Люди в возрасте старше 60 лет смогут потратить средства на лекарства.