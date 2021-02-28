В последний день зимы похолодает - надвигается фронт

Карта облачности, температуры и давления в Европе / MetDesk

Февраль по Украине завершится похолоданием и сильным ветром. Холодный атмосферный фронт, который идет из Польши и Германии пришел к нам и принес на воскресенье похолодание и осадки.

Дождь и местами мокрый снег могут быть в большинстве регионов Украины. Правда, осадки будут периодическими и преимущественно небольшими. Об этом пишет ведущая прогноза погоды Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В воскресенье в большинстве областей Украины предусматривается + 2 + 7 градусов, лишь на юге и местами на западе до + 6 + 9 градусов. К похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать штормовых.

В Киеве последний день февраля обещает тоже быть ветреным, влажным и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в воскресенье в столице ожидается +2 - +3 градуса.



