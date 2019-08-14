В Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

Подозреваемого передали украинским правоохранителям Фото: policia.pl

Польские правоохранители задержали украинца, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки.

Почти год 28-летний мужчина скрывался от правосудия, сообщают в пресс-службе полиции Польши. Операция по задержанию состоялась в Познани. Тогда подозреваемый ехал в пассажирском автобусе. Польские правоохранители отметили, что задержание было очень динамичным, однако безопасным для очевидцев.

Злоумышленника передали украинским полицейским.

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28-летний мужчина убил несовершеннолетнюю девушку в 2018-м. Чтобы спрятаться, через несколько дней после убийства подозреваемый впервые выехал в Польшу. А когда нашли тело 17-летней девушки и началось следствие, злоумышленник снова выехал за пределы Украины.