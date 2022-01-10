В Польше сломалась украинская "Мрия" - "Антонов" направил самолет в помощь

У крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" повреждена стойка шасси.
Его вылет из Польши задерживается, сообщает Liga.net.
Госпредприятие "Антонов" направило самолет на помощь.
"Обнаружили незначительную техническую неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит Ан-26 с нашими специалистами", - сказали в пресс-службе предприятия.
Специалисты должны будут устранить проблему.
В "Антонове" заверили, что неисправность "Мрии" отремонтируют оперативно.
Конкретные сроки ремонта не называют.
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"Оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда прибудет на место", - добавили в пресс-службе.
Командир экипажа самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал посадку авиалайнера в сильный туман почти при нулевой видимости. Туманное приземление произошло 8 декабря в австрийском аэропорту Линца.
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