В полиции открестились от обыска квартиры Мухарского

Мухарский поддержал подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко. Фото: Социальная правда

Национальная полиция не проводила обыск в доме музыканта Антона Мухарского.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире одного из телеканалов.

"Мне ничего об этом неизвестно, кроме того, что написал этот человек. Поверьте, каждый день в стране происходит большое количество различных следственных действий. И следствие не сообщает порядок этих следственных действий... Вообще факт обыска не является свидетельством того, что лицо или организация виновны. Обыск свидетельствует о том, что следствию необходимо получить какие-то материалы, которые, по его мнению, имеют существенные значение для следствия", - сказал Шевченко.

Он добавил, что Мухарский не является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

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Сегодня музыкант и общественный деятель Антон Мухарский заявил об обыске его квартиры в Киеве, которую арендуют другие люди. Накануне он раскритиковал президента и руководство силовых структур и выразил поддержку Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Мухарский считает, что эти события связаны.