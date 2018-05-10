В поездах появились видеокамеры

В поездах Укрзализныци устанавливают видеокамеры для безопасности пассажиров / фото: НВ

Укрзализныця установила системы видеонаблюдения в некоторых пассажирских поездах.

В дальнейшем будет обеспечивать ими вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт, сообщают в УЗ.

"Система видеонаблюдения должна состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения находиться в служебном вагоне проводника", - говорится в сообщении.

Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном.

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Сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров.

С 10 мая в поездах изменятся цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду. Стоимость напитков в поездах составит 8 грн за стакан чая, кофе, кофейного напитка и за газированную и не газированую воду емкостью 0,5 л.