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четверг, 10 мая 2018 11:57

В поездах появились видеокамеры

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В поездах появились видеокамеры
В поездах Укрзализныци устанавливают видеокамеры для безопасности пассажиров / фото: НВ

Укрзализныця установила системы видеонаблюдения в некоторых пассажирских поездах.

В дальнейшем будет обеспечивать ими вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт, сообщают в УЗ.

"Система видеонаблюдения должна состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения находиться в служебном вагоне проводника", - говорится в сообщении.

Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном.

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Сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров.

С 10 мая в поездах изменятся цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду. Стоимость напитков в поездах составит 8 грн за стакан чая, кофе, кофейного напитка и за газированную и не газированую воду емкостью 0,5 л.

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