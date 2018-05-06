Лига Чемпионов: Укрзализныця предлагает фанатам дешевое жилье

Урзализныця предлагает фанатам Лиги Чемпионов жилье до 1 тыс. грн Фото: nv.ua

"Укрзализныця" предложила бюджетное жилье в комнатах отдыха на вокзале для туристов, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов.

Функция предварительного бронирования номеров не доступна. Об этом рассказали в комментарии "Громадському радіо" в справочной столичного вокзала.

"Мы не бронируем поселение. Только по факту", — говорят в справочной.

Поселение производится с 12 часов дня. Двухместный номер с туалетом и душем внутри стоит 660 грн за сутки. Если заселяться утром, это считается полутора суток, будет стоить 990 гривен. Также есть более дешевые варианты поселения. Двухместные номера с туалетом и душем общего пользования к по 560 гривен за сутки.

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Комнаты отдыха расположены на втором, третьем и четвертом этажах вокзала. В целом доступны 18 номеров.

Ранее в. а. председателя правления перевозчика Евгений Кравцов сообщил, что "Укрзализныця" предлагает для туристов, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов в конце мая, бюджетное жилье.

"Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего. Можно рассчитаться удобным способом – наличные или платежная карта, а еще радушно примем гостей с домашними любимцами", — написал Кравцов в Facebook.

На период предполагаемого пребывания в городе туристов, которые приедут на матч, столичные отели подняли цены в сотни раз. Цены на одного человека за ночь достигают около 200 тыс. грн.