"Не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг" - жители предлагают бесплатное жилье болельщикам

Жители Киева отреагировали на значительные повышения цен на жилье в столице в день проведения финала Лиги чемпионов. Они решили разместить часть футбольных болельщиков в своих домах бесплатно.

В соцсети Facebook для легкого поиска таких объявлений ввели хэштег #FreeKyivCouch4Fans.

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Инициативу поддержал также ведущий "Завтрака с 1+1" Егор Гордеев.

Также некоторые люди предлагают обращаться к ним по советам, где можно остановиться по нормальным ценам.

"Я люблю мой город и хочу, чтобы как можно больше людей насладились временем, проведенным в нем", - объясняет пользовательница соцсети Катя Чернолуцкая.

В Киеве 26 мая состоится финал Лиги Чемпионов, на который приедут тысячи иностранных гостей. До матча еще 3 недели, однако цены на жилье в столице уже впечатляют. Например, жилье возле стадиона стоит от $1,5 до $8,2 тыс.