До 140 тыс. грн за ночь: арендодатели готовятся к финалу Лиги Чемпионов в Киеве

Перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве установили "космические" цены за аренду жилья. Фото: Vse-zdes

В Киеве 26 мая пройдет финал Лиги Чемпионов, на который приедут тысячи иностранных гостей. К матчу еще 3 недели, однако цены на жилье в столице уже впечатляют.

Владельцы квартир установили просто "космические" цены за несколько ночей возле стадиона НСК "Олимпийский", передает 24 Канал.

В Facebook один из пользователей опубликовал скриншот, который показывает просто впечатляющие цены за жилье возле стадиона, которые колеблются от $ 1,5 до $ 8,2 тыс.

"Цены за 2 ночи, рядом стадиона во время финала лиги. На что они надеются", - прокомментировал ситуацию пользователь.

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На сайтах аренды жилья можно увидеть, что за одну ночь владельцы просят до 140 тыс. гривен.

Однако, специалист по недвижимости Виктор Несин считает, что такие цены могут быть маркетинговым ходом. Стоимость на жилье специальнно завышают, чтобы создать спрос на более дешевые квартиры.

"По моему глубокому убеждению, эта реклама с бешеными ценами - это определенный вариант агрессивного маркетинга. Мы тоже начали изучать этот вопрос - там около пяти объектов размещены по такой неадекватной цене. Я не представляю, кто может арендовать жилье по 10 тыс. евро в сутки. Поэтому я бы на это не равнялся. Не знаю, какой сервис и услуги должны быть включены за эту сумму ", - рассказал эксперт.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что пригласит некоторых международных гостей к себе домой на время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов по футболу. Также он рассказал, что Киев старательно готовит спортивные и инфраструктурные объекты к празднику.