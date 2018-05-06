До 140 тыс. грн за ночь: арендодатели готовятся к финалу Лиги Чемпионов в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6462
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1089
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1053
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 189
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1845
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7065
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3132
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1989
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4455
Фото
Все фото
6
5
7
4
10
&quot;Работала бесплатно&quot; - переселенка рассказала, как стать фотографом
"Работала бесплатно" - переселенка рассказала, как стать фотографом
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием такси
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием такси
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Украинский художник сделал для египетской библиотеки уникальную карту
Украинский художник сделал для египетской библиотеки уникальную карту
Украинские танкисты подбили несколько американских танков Abrams - учения НАТО
Украинские танкисты подбили несколько американских танков Abrams - учения НАТО
Видео
Все видео
Можно ли хрустеть пальцами - Супрун развенчала популярный миф
Можно ли хрустеть пальцами - Супрун развенчала популярный миф
Социолог развеял мифы вокруг переписи
Социолог развеял мифы вокруг переписи
Перепись покажет, чего боятся украинцы
Перепись покажет, чего боятся украинцы
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Иностранцы в шоке: "Антонов" показал полет гиганта "Руслана"
Иностранцы в шоке: "Антонов" показал полет гиганта "Руслана"
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1845
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4455
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6039
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 792
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8865
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 369
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 12:42

До 140 тыс. грн за ночь: арендодатели готовятся к финалу Лиги Чемпионов в Киеве

  Комментировать

  Перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве установили "космические" цены за аренду жилья. Фото: Vse-zdes
Перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве установили "космические" цены за аренду жилья. Фото: Vse-zdes

В Киеве 26 мая пройдет финал Лиги Чемпионов, на который приедут тысячи иностранных гостей. К матчу еще 3 недели, однако цены на жилье в столице уже впечатляют.

Владельцы квартир установили просто "космические" цены за несколько ночей возле стадиона НСК "Олимпийский", передает 24 Канал.

В Facebook один из пользователей опубликовал скриншот, который показывает просто впечатляющие цены за жилье возле стадиона, которые колеблются от $ 1,5 до $ 8,2 тыс.

 

"Цены за 2 ночи, рядом стадиона во время финала лиги. На что они надеются", - прокомментировал ситуацию пользователь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец заработал с болгарским клубом 400 тысяч евро

На сайтах аренды жилья можно увидеть, что за одну ночь владельцы просят до 140 тыс. гривен.

Однако, специалист по недвижимости Виктор Несин считает, что такие цены могут быть маркетинговым ходом. Стоимость на жилье специальнно завышают, чтобы создать спрос на более дешевые квартиры.

"По моему глубокому убеждению, эта реклама с бешеными ценами - это определенный вариант агрессивного маркетинга. Мы тоже начали изучать этот вопрос - там около пяти объектов размещены по такой неадекватной цене. Я не представляю, кто может арендовать жилье по 10 тыс. евро в сутки. Поэтому я бы на это не равнялся. Не знаю, какой сервис и услуги должны быть включены за эту сумму ", - рассказал эксперт.

 

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что пригласит некоторых международных гостей к себе домой на время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов по футболу. Также он рассказал, что Киев старательно готовит спортивные и инфраструктурные объекты к празднику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До 140 тыс. грн за ночь: арендодатели готовятся к финалу Лиги Чемпионов в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день

Самое читаемое
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 43611
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 33822
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
7
 Просмотров: 31284
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 23835
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
29
 1 Просмотров: 23256
Общество
С такой медреформой за ближайшие 10 лет мы лишимся 2–3 млн человек – Рабинович
С такой медреформой за ближайшие 10 лет мы лишимся 2–3 млн человек – Рабинович Просмотров: 108
Савченко будет защищать в суде адвокат сепаратистов Нели Штепы и "Топаза"
Савченко будет защищать в суде адвокат сепаратистов Нели Штепы и "Топаза" Просмотров: 423
В НАЗК назвали зарплату новоизбранного председателя за первый месяц работы
В НАЗК назвали зарплату новоизбранного председателя за первый месяц работы Просмотров: 576
Можно ли хрустеть пальцами - Супрун развенчала популярный миф
Можно ли хрустеть пальцами - Супрун развенчала популярный миф
 Просмотров: 720
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 7804
Больше всего комментируют
53
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
17
В Украине переименуют сразу две области
12
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
8
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
4
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 16261
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua