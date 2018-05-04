Запустят новый поезд в столицу Венгрии

Поезд будет курсировать между Мукачево и Будапештом. Фото: "Цензор.нет"

"Укрзализныця" совместно с венгерским перевозчиком планируют запустить прямой железнодорожный маршрут "Мукачево - Будапешт"

Об этом написал в Фейсбуке и.о. генерального директора "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок. ПАО "Укрзализныця" совместно с MÁV-START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут "Мукачево - Будапешт"", - написал он.

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Венгры готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать евроколеей.

Пока же поездам нужно менять колесные пары. На это тратится несколько дополнительных часов.

Расстояние между Мукачево и Будапештом около 400 км. Билеты на второй класс будут стоить не более 700 гривен, первый класс - около 1000 грн.

С 19 по 25 мая пассажирский поезд №829/830 сообщением Львов-Ужгород-Львов не будет курсировать. Временные изменения в расписании связаны с техническими работами и переключением железнодорожной инфраструктуры станции "Бескид" в новый тоннель.