В поездах будет военизированная охрана

Военизированная охрана будет в десяти парах пассажирских поездов. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця запускает пилотный проект по внедрению военизированной охраны.

Охрану планируют внедрить в 10 парах пассажирских поездов, передает "Суспільне".

Военизированная охрана будет действовать в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.

Будет работать совместно с поездной бригадой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проводников поездов "вооружат" газовыми баллончиками

"Мы обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же за счет Укрзализныци. У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи нарушений", - сообщили представители Укрализныци.

В поезде Мариуполь-Киев в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном, и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999-м за хулиганство, а в 2008 году - за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на 2 месяца за решетку без права на залог.