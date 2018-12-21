В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России

Нардеп предложил объявить войну России. Фото: Texty

В парламенте 21 декабря зарегистрировали законопроект об объявлении войны России.

Соответствующее постановление №9442 "Об обращении Верховной Рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией" опубликовано на сайте парламента, передает Obozrevatel.

Как отмечается, автором инициативы выступил внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Сейчас документ передан на рассмотрение руководству.

На законопроект уже отреагировали в России. Так депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил в комментарии РИА "Новости", что Куприй хочет войти в историю.

"Автор идеи просто хочет войти в историю Украины как человек-инициатор начала войны с Россией. Именно осознание возможности попасть в вечность и греет депутатскую душу, и ради этого он объявит войну кому угодно. Объявив войну России, Порошенко серьезно рискует не имиджем, и уже не бизнесом, а собой любимым, которого возмущенное населения может "поднять на вилы", - заявил Бальбек.

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В то же время член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в комментарии RT объявил "самоубийством" законопроект, а Куприя - "провокатором".

"Со стороны Украины было бы самоубийством объявлять войну России. Этот депутат - провокатор. Подобные призывы безответственные по отношению к собственному народу", - сказал Морозов.

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