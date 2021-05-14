В оранжевой зоне карантина оказалась единственная область Украины

В Украине обновили распределение на карантинные зоны.

Из-за повышенного показателя выявления новых Сovid-больных в Николаевской области снова ввели ограничения оранжевого уровня, сообщает Министерство здравоохранения. Остальные области, а также Киев остаются в желтой зоне.

В оранжевой зоне запрещены:

- массовые мероприятия с участием более 20 человек;

- работа хостелов и туристических баз, кроме отелей;

- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

- прием новых смен в детские лагеря.

В то же время по проценту от эпидемического порога Киев и еще восемь регионов отвечают зеленой зоне, но решение по их переходу пока не принимается.

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За последние сутки в Украине обнаружили 7562 новых больных коронавирусом, что на 749 больше, чем днем ​​ранее. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 143 448 украинцев. Умерли 47 620 пациентов, из них 287 - за последние сутки. Выздоровели 1 832 643 пациента, за последние сутки - 15 958. Предыдущие два дня количество выздоровлений переваливала за 19 тыс.