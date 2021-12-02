В ООН предполагают что с эпидемией СПИДа можно покончить

Первые случаи заболевания были зарегистрированы 40 лет назад. Фото: МОЗ Украины

Покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году возможно, но это требует более активных действий и проявления большей солидарности.

Об этом сообщили в ООН.

Ежегодно, 1 декабря, в мире отмечают Международный день борьбы со СПИДом. Со времени регистрации первых случаев заболевание прошло уже 40 лет, а ВИЧ до сих пор остается глобальной угрозой.

"Мы отстаем от выполнения совместных обязательств по искоренению СПИДа к 2030 году, и дело не в недостатке знаний или средств, а в структурном неравенстве, которое препятствует эффективному применению проверенных решений для профилактики и лечения ВИЧ", - говорится в сообщении.

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В то же время в ООН предполагают, что искоренение СПИДа все еще возможно. Однако для этого следует повысить устойчивость к будущим пандемиям. В частности, это предусматривает борьбу со стигматизацией и отмену дискриминационных и карательных законов, правил и практик.

"Нам нужны политические, экономические и социальные изменения, которые позволят защитить права каждого человека и удовлетворить потребности тех групп населения, которые оказались в тяжелых жизненных условиях и претерпели маргинализацию", - объясняют в ООН.

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В частности, речь идет и об искоренении неравенства, которое поможет не только положить конец эпидемии СПИДа, но и "защитить права ключевых групп населения, живущих с ВИЧ людей, повысить эффективность борьбы с Covid-19 и другими пандемиями, обеспечить восстановление экономики и поддержание ее стабильности". Также искоренение неравенства позволит спасти миллионы людей и "улучшить жизнь общества в целом".

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Меры, необходимые для борьбы с неравенством, включают: инфраструктуру, управляемую населением и ориентированную на людей; равный доступ к лекарствам, вакцинам и медицинским технологиям; права человека для укрепления доверия и борьбы с пандемиями; повышение квалификации сотрудников и предоставление им необходимых ресурсов и инструментов; системы обработки данных, ориентированные на людей и способные выявлять неравенство.

Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека. Вакцина будет работать так же, как и от коронавируса. В ее основе будет лежать та же мРНК-1644 – технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антиген-возбудителе болезни.