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суббота, 22 августа 2020 18:57

В одном из районов Киевщины установили "оранжевый" уровень эпидемической опасности

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В одном из районов Киевщины установили &quot;оранжевый&quot; уровень эпидемической опасности
В Киево-Святошинском районе Киевской области установлено "оранжевый" уровень эпидемической опасности. Фото: Reuters

Для Киево-Святошинского района Киевской области установлено "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Соответствующее решение приняли 21 августа на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Василия Володина. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

"С 00:00 часов 24 августа 2020 для Киево-Святошинского района Киевской области установлено" оранжевый "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19." Желтый "уровень установлен в городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов и в Бориспольском, Васильковском , Макаровском, Фастовском районах", - говорится в сообщении.

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На территории остальных районов, городов областного значения и ОТГ Киевской области применяются противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "зеленого" уровня эпидемической опасности.

Всемирная организация здравоохранения обновила список стран об опасности коронавируса. Украина попала в зеленую зону. В красной зоне 65 государств. Среди них - Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания, Монако.

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