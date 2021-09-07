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В одной из областей могут закрыть все школы и садики

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В одной из областей могут закрыть все школы и садики
В желтую зону Сумщина может попасть уже в следующий понедельник. Фото: pixabay.com

Со следующей недели большинство школ и детских садов Сумской области могут закрыть на карантин и перевести на дистанционное обучение.

Это сделают в учебных заведениях, где привились менее 80% работников, заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Ситуация складывается из-за плохой организации процесса вакцинации педагогов. В некоторых регионах Украины показатели по уровню госпитализации превышены уже сегодня. Болеют дети. Мы наблюдаем большее количество Covid-больных и на Сумщине", - написал он.

При переходе в желтую зону карантина школа, где хотя бы одной дозой привили менее 80% учителей, переходит к обучению в онлайн-режиме. В желтую зону Сумщина может попасть уже в следующий понедельник.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи с этим введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

В трех областях усилить адаптивный карантин могут уже в сентябре. Нет проблем с вакциной, но есть проблема с нежеланием людей делать прививки.

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