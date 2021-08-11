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среда, 11 августа 2021 12:07

В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности

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В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Хаджибейском лимане массово погибла рыба и креветки. Фото: igotoworld.com

В Хаджибейском лимане на побережье Черного моря в Одесской области зафиксировали массовый мор рыбы и креветок. Их вынесло на берег, где под палящим солнцем они начали разлагаться. Появилась невероятная вонь.

На днях в этом районе прошли обильные дожди, после чего ударила жара. Все это способствовало резкому росту и цветению водорослей, из-за чего уровень кислорода в воде снизился до опасного уровня, передает ТСН.

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По словам местных жителей, вода в лимане уже начала остывать, а останки мертвых обитателей опустились на дно. Неприятный запах почти рассеялся.

В Киевском водохранилище массово гибнет рыба. Водоем и берег усыпан мертвым судаком. Вероятной причиной может быть человеческая деятельность.

Мелководное море (почти лужа) прогревается сильно. Плюс бурное развитие сине-зеленых водорослей, активно поглощающих кислород из воды. В результате рыба задыхается.

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