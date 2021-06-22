Массовый мор рыбы на Киевском водохранилище: назвали причину

При одном стирке фосфатными моющими средствами в воде оказывается до 16 г фосфатов.. Фото: Данила Сазонов

Вероятной причиной массовой гибели рыбы на Киевском водохранилище может быть человеческая деятельность.

Об этом рассказала эколог Людмила Цыганок в Facebook.

"Мелководное море (почти как лужа), вода прогревается очень сильно. Плюс бурное развитие сине-зеленых водорослей, активно поглощающих кислород из воды. В результате рыба задыхается", - предположила Цыганок.

Она пояснила, что одним из главных факторов загрязнения украинских водоемов является массовое использование фосфатной бытовой химии. Это приводит к отравлению водных гидроэкосистем и цветению воды в реках и озерах, которое приобретает особо крупные масштабы в жаркий период.

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"Фосфаты, содержащиеся в стиральных порошках, средствах для уборки, попадают в поверхностные водоемы со сточными водами и фактически становятся удобрением, которое способствует ускоренному росту количества сине-зеленых водорослей. Если в водоем попадает 1 г фосфатов, это провоцирует рост пяти - десяти килограмм сине-зеленых водорослей", - пояснила эксперт.

Отмирая, сине-зеленые водоросли поглощают кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, гибнет рыба и страдают другие представители водной фауны. Катастрофически снижается пригодность воды для питьевых и рекреационных потребностей населения. Возрастает риск распространения болезней среди посетителей пляжей.

По словам эколога, большинство очистных сооружений не способны качественно очистить воду. Объясняет: очистительная мощность сооружений не была рассчитана на такое количество загрязнителей, которая попадает в сточные воды.

Об экологической катастрофе на Киевском водохранилище стало известно 21 июня. Водоем и берег усыпаны мертвым судаком.