Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные

В Канаде животные буквально варятся в морской воде. Фото: CNN

В Канаде из-за аномальной жары погибли миллиарды морских животных.

Пострадали существа, живущие на скалистых берегах тихоокеанского побережья Британской Колумбии, пишут The Guardian и Toronto Star.

Прибрежная зона сейчас покрыта пустыми ракушками мидий, улиток, моллюсков и морскими звездами. Они сварились в слишком теплой воде на мелководье.

В некоторых местах вдоль берега зафиксировали температуру +50°C. Морские животные могут выдержать жару до +30°C.

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Морской биолог Университета Британской Колумбии Кристофер Харли сообщил о массовой гибели актиний, каменных рыб и устриц. На восстановление популяции может уйти более двух лет. Но регион должен постепенно привыкать к такой жаре.

В Яготине Киевской области на реке Малый Супий массово погибла рыба. Более 400 мертвых рыб обнаружили местные жители. Об этом они сообщили Киевскому рыбоохранному патрулю, информирует его пресс-служба.