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пятница, 11 мая 2018 02:14

В ОБСЕ вступились за "Интер" и требуют расследования

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В ОБСЕ вступились за &quot;Интер&quot; и требуют расследования
Активисты пикетировали здание телеканала "Интер". Фото: Bigmir.net

ОБСЕ призывает украинскую власть расследовать нападение на телеканал "Интер", которое произошло 9 мая.

Об этом представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в twitter.

"Я осуждаю попытку поджога на телеканале "Интер" в Киеве. Ущерб и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", - говорится в сообщении представительства ОБСЕ по свободе СМИ.

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9 мая в Киеве около 100 активистов пикетировали здание телеканала "Интер", требуя отменить трансляцию концерта в честь Дня Победы. В здание, где находится редакция программы новостей "Подробности", бросили "коктейль Молотова".

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