В облсовете зафиксировали вспышку коронавируса

В облсовете на Прикарпатье вспышка вируса. Фото: Pixabay

У 6 сотрудников Ивано-Франковского областного совета обнаружили коронавирусную инфекцию. В общем ПЦР-тестирование прошли 36 сотрудников облсовета.

"Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей - проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями и т.д.", - сообщил глава облсовета Александр Сыч.

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Областной совет продолжит работу в штатном режиме. Вместе с тем просят по возможности ограничить непосредственные контакты с сотрудниками.

За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных. На утро 6 августа в стране 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.