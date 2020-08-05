В Херсоне больницу закрыли на карантин

Среди медработников и пациентов учреждения обнаружили вспышку Covid-19. Фото: Reuters

Херсонскую больницу им.О.С. Лучанского закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА в среду, 5 августа.

"В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. О.С.Лучанського, в заведении от 5 по 18 августа будет прекращено выписку и прием взрослых и детей планового, ургентного (неотложного) порядка, беременных, рожениц, родильниц ", - говорится в сообщении.

Сейчас в больнице зарегистрировали девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди больных - шесть медработников и три пациента реанимационного отделения.

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"У всех пациентов и медработников реанимационное отделение больницы им.О.С.Лучанського, а также касательных отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобрано сегодня. Сейчас продолжается исследование этих материалов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больных выписывать из медучреждение только после отрицательного результата ПЦР-теста.

За последние сутки в Украине зафиксировали 1271 новый случай Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. Другой антирекорд фиксировали 30 июля. Тогда за сутки обнаружили 1197 больных.