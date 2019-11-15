В новой игре от NASA можно управлять космическим кораблем

Новая игра - это упрощенная симуляция того, как пройдут полеты частных кораблей на МКС. Фото: images.weserv.nl

Игру-симулятор Rocket Science Ride 2 Station создало агентство NASA.

В игре можно почувствовать себя участником миссии на корабле Crew Dragon от SpaceX, пишет НВ.

Это упрощенная симуляция того, как пройдут полеты частных кораблей на МКС. Благодаря игре можно будет изучить основы запуска коммерческой команды в космос.

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Приложение дает возможность пройти через все подготовительные этапы, от выбора космического корабля и экипажа к запуску и стыковке с Международной космической станцией. Если пользователям захочется больше сложностей, то можно выбрать стыковки со станцией в полностью ручном режиме.

Во время всего процесса создания и запуска ракеты пользователи проходят через то, что каждый компонент и член экипажа делает для выполнения миссии, делая приложение важным с образовательной точки зрения. Игроки имеют возможность выбирать из настоящих космонавтов со своими биографиями.

3D-анимация не идеальна, но она позволяет космическим игрокам узнать, что значит запускать коммерческую миссию с экипажем.

Приложение доступно в iOS App Store, его воссоздадут в настольном браузере на официальном сайте NASA.

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