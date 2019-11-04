Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее

Death Stranding - новая видеоигра о Brexit и стене Трампа Фото: BBC Radio 1 Newsbeat

Видеоигра Death Stranding является реакцией разработчиков на выход Великобритании из ЕС и стену между Мексикой и США.

Видеоигра от японской студии Kojima Productions создана для PlayStation 4, сообщает BBC.

"Трамп строит стену, Великобритания оставляет ЕС. В этой игре мы используем мосты, чтобы соединять вещи. Но разрушение этих мостов может немедленно превратить их в стены. Таким образом мосты и стены почти синонимы. И это то, о чем я хотел бы, чтобы игроки задумались, проходя эту игру ", - говорит разработчик игры Хидео Кодзима.

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По его словам, люди должны научиться быть добрее, ведь насилие вышло из под контроля.

На PS 4 Death Stranding выйдет 8 ноября 2019. В следующем году она станет доступной на ПК.

Death Stranding - видеоигра жанра action с открытым миром. Это первая игра за авторством Хидео Коджима после его ухода с Konami.