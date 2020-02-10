В Николаевской ОГА прошли обыски

Правоохранители обыскали Николаевскую ОГА. Фото: СБУ

Правоохранители провели обыски в Николаевской областной госадминистрации.

Следственные действия провели в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, что относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая противоречивое распоряжение о водных объектах общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что распоряжение такими земельными участками отнесены к исключительной компетенции Кабмина.

Следователи ГБР провели обыски в лесничествах Житомирщины. На данных объектах зафиксировали незаконные рубки древесины, в результате чего государству нанесен ущерб на 6 млн грн.