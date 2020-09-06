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воскресенье, 06 сентября 2020 03:51

В Николаеве в шести учебных заведениях обнаружили COVID-19

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В Николаеве в шести учебных заведениях обнаружили COVID-19
Несколько классов и групп отправили на самоизоляцию. Фото: Pixabay

В Николаеве в шести учебных заведениях обнаружили коронавирус, несколько классов и групп отправили на самоизоляцию.

"Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано среди детей и персонала 6 организованных детских учреждений (все в Николаеве)", - сообщили в пресс служба Николаевской ОГА.

В ходе эпидрасследования определены контактными и направлен на самоизоляцию:

школа № 19 - 1 класс;
школа № 20 - 1 класс;
школа № 29 - 2 класса;
школа № 46 - 1 класс;
детский сад № 71 - 1 группа;
детский сад № 95 - 1 группа.

В Николаевской области на 5 сентября показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. Население - 54,23 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. Населения).

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Всего в Украине зафиксировано 134 000 случаев коронавирусной инфекции. 61649 пациентов выздоровели, 2836 человек умерли.

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