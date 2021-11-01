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понедельник, 01 ноября 2021 15:56

В нескольких красных зонах ситуация стабилизируется

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В нескольких красных зонах ситуация стабилизируется
Стабилизировалась ситуация в областях, которые первыми перешли в красную зону. Фото: Reuters

В красных зонах постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Об этом говорили в ходе селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 1 ноября.

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых вошли в красную зону - это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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На прошлой неделе возобновили работу два завода по производству кислорода, которые проводили регламентные работы. Больницы получили 140 т жидкого кислорода. В последнее время возросло его потребление. Министерство работает над привлечением других заводов.

Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки Covid-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в красных зонах.

В мире в течение суток 30 октября диагностировали более 473 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших в России, Великобритании и Турции. Украина на пятом месте мирового рейтинга, свидетельствуют данные Worldometers. Россия также лидирует по суточной Covid-смертности. По приросту болезни в Европе лидируют Россия, Великобритания и Украина.

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