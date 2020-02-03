В нерабочее время суд начал рассмотрение дела Дугарь

Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом. Фото: "5 канал"

Началось судебное заседание с участием медсестры Яны Дугарь.

Ее адвокат заявил об отводе прокурору Сергею Зузаку. По словам защитников, прокурор предвзятый и не ищет справедливости, передает "5 канал".

Слушания по делу назначили внезапно, в нерабочее время. Также внезапно назначили слушание дела Андрея Антоненко.

"Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом", - говорится в сообщении корреспондентов.

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Судья удалился в совещательную комнату после заявления адвоката об отводе прокурора и возражения стороны обвинения. Прокурора не стали отводить. Судебное заседание продолжено.

В декабре прошлого года полицейские назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и музыкант Андрей Антоненко, супруги добровольцев АТО Инна и Владислав Грищенко и Юлия Кузьменко. Последнюю называют непосредственной исполнительницей преступления. Якобы именно она привела в действие взрывчатку и подорвала авто журналиста Шеремета в июле 2016 года.